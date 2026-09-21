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A margine del funerale di Sandro Mazzola ha parlato il presidente del Torino Urbano Cairo:

Un ricordo di Sandro Mazzola

"Il ricordo bello che ho è di quando ci incontrammo a Torino per il centenario della nascita di Valentino Mazzola. Al torneo giocava anche il nipote di Mazzola. Lui era veramente contento di questo ricordo. Una bella persona. Mia mamma era una grande tifosa del Torino, aveva una simpatia speciale per Sandro, lo chiamava Mazzolino".

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"Nel tempo si è legato molto al Torino, nel ricordo del papà. Un legame che è diventato sempre più profondo".