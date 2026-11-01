Sul banco degli imputati è finito soprattutto il tecnico nerazzurro

Fabio Alampi
milan. inter vitiello

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Luca Calamai, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha individuato in Cristian Chivu il principale colpevole della sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "Chivu cosa hai combinato? Le scelte del tecnico hanno avuto come effetto quello di presentare nel derby una squadra che non è l'Inter.

Thuram
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Certo, l'assenza dell'infortunato Lautaro pesa come un macigno. Ed è evidente che gli altri attaccanti nerazzurri Pio Esposito e Bonny non erano al cento per cento ma perchè proporli solo a pochi minuti dalla fine? Perchè non immaginare una staffetta fin dal via pur di riuscire a difendere l'identità di un'Inter che non può rinunciare alle due punte? Un'Inter insomma bocciata nella sua identità tattica e nel carattere. La squadra dopo il 3 a 1 si è arresa. Incapace di proporre una delle sue ormai abituali rimonte. Chivu non è stato capace di trasmettere la tensione giusta. E continua a non lavorare sugli errori difensivi. Tredici gol subiti in dieci gare non sono numeri da squadra da scudetto. Serve un'immediata ripartenza. Quella del derby non può essere la vera Inter".

Chivu

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