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Luca Calamai, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha individuato in Cristian Chivu il principale colpevole della sconfitta dell'Inter nel derby contro il Milan: "Chivu cosa hai combinato? Le scelte del tecnico hanno avuto come effetto quello di presentare nel derby una squadra che non è l'Inter.

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Certo, l'assenza dell'infortunato Lautaro pesa come un macigno. Ed è evidente che gli altri attaccanti nerazzurri Pio Esposito e Bonny non erano al cento per cento ma perchè proporli solo a pochi minuti dalla fine? Perchè non immaginare una staffetta fin dal via pur di riuscire a difendere l'identità di un'Inter che non può rinunciare alle due punte? Un'Inter insomma bocciata nella sua identità tattica e nel carattere. La squadra dopo il 3 a 1 si è arresa. Incapace di proporre una delle sue ormai abituali rimonte. Chivu non è stato capace di trasmettere la tensione giusta. E continua a non lavorare sugli errori difensivi. Tredici gol subiti in dieci gare non sono numeri da squadra da scudetto. Serve un'immediata ripartenza. Quella del derby non può essere la vera Inter".