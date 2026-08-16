Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto il punto sull'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato contro il Betis Siviglia:

Getty

"Con gli arrivi di Stones (a segno contro il Betis) e Spence l’Inter ha fatto un bel salto in avanti. Marotta ha costruito una rosa ricca che sarà completata con gli ultimi colpi. Direi che i nerazzurri erano e oggi lo sono ancora di più la squadra da battere nella corsa allo scudetto".

"Un anno in più di esperienza di Chivu in panchina sarà un ulteriore vantaggio. Vediamo con quale spirito tornerà Lautaro dopo la finale Mondiale persa. L’Inter ha bisogno più che mai dei suoi gol e dei suoi colpi in attacco. Inter davanti in Italia (vedo il Napoli in scia) ma lontana dalle grandi d’Europa. Per la Champions la strada era e resta in salita".

(Fonte: TMW)