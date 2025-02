"Per fortuna il ragazzo sta bene ed è tornato in gruppo, anche senza giocare ma portando entusiasmo e voglia di tornare un calciatore. Se è vero che nel calcio conta chi gioca, ma contano anche le emozioni che accompagnano le gare, la pancia e gli stati d'animo. Quindi Edoardo Bove sarà il dodicesimo uomo di stasera, guardandolo i giocatori della Fiorentina potrebbero trovare lo spunto, le motivazioni, per cercare di battere l'Inter, che rimane una squadra fortissima, ma non invincibile".