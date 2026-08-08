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Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato anche di Inter, con focus particolare sulla stagione di Pio Esposito, chiamato a confermare le ottime cose fatte vedere nell'ultima annata. Ecco le parole del giornalista:

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"Sulla carta Inter e Napoli sembrano avere un qualcosa in più. Aspettando gli ultimi colpi penso che sarà Pio Esposito una delle figure che determinerà la stagione della squadra di Chivu. Lautaro e Thuram sono due certezze. Ma l’Inter ha bisogno di nuovi gol. Di freschezza nel reparto offensivo. Quella che può portare Pio. Sono curioso di vedere la seconda stagione di questo talento. La storia del calcio ha delle regole non scritte ma che trovano spesso conferma dal campo. Sono tanti i giovani di talento che dopo la prima stagione da protagonisti sono andati in tilt".

"Come ricordava il grande Giovanni Trapattoni non è difficile arrivare sulla vetta di una montagna, il problema è poi restarci nonostante il freddo e il vento. Vedremo se Pio ci sorprenderà anche su questo fronte. Se Esposito compie un ulteriore salto di qualità allora vedo ancora l’Inter come la formazione di riferimento nella corsa allo scudetto. Intanto il reparto offensivo nerazzurro fatica ad andare a segno negli ultimi tempi. E a inizio campionato non ci saranno né Lautaro, né Thuram".

(Fonte: TMW)