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Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha parlato anche di Inter all'indomani della vittoria nerazzurra a San Siro contro il Genoa:

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"La Lazio vola ma l’Inter non perde terreno. E a Chivu arriva una buona notizia: è tornato Lautaro e ha subito segnato. L’argentino non si atteggia a divo ma sposta gli equilibri. Thuram e Pio Esposito sono fortissimi, lui è un piccolo fenomeno".

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"E con questo Lautaro l’Inter punta allo scudetto e anche alla Champions. La squadra nerazzurra può ancora prendersi tutti con i gol del suo bomber argentino e magari con qualche intervento mirato nel mercato invernale".

(Fonte: TMW)