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Nel suo editoriale per TMW, Luca Calamai ha fatto alcune considerazioni sul momento del calcio italiano e sulle parole di Spalletti dopo il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia:

Getty Images

"Un telefono vecchio. Questa è l’immagine che Luciano Spalletti ha dato del nuovo-vecchio Commissario Tecnico dell’Italia. Il rilancio di Mancini non è stato gradito dall’allenatore di Certaldo. Che, è bene ricordarlo, entrò in corsa alla guida della Nazionale dopo la fuga e il tradimento di Mancio. Durante il suo lavoro a volte Spalletti ha avuto la sensazione di dover convivere con l’ombra del suo predecessore. Magari ha avuto anche la sensazione di qualche invasione di campo (vicenda Acerbi)".

"Del resto, il messaggino di Donnarumma a Malagò (felice del ritorno del vecchio cittì) conferma che era rimasto vivo il rapporto tra alcuni azzurri e Mancio. Sono dalla parte di Spalletti. Considero un errore questo ritorno. Mancini dovrà fare risultati subito. A esempio vietato retrocedere nella Nations League. Sarebbe uno schiaffo doloroso. Mancini oltre e riconquistare la fiducia dei tifosi (e la strada è in salita) dovrà anche riconquistare la fiducia di colleghi e dirigenti del calcio italiano. La Serie A voleva Conte. E lo ha ribadito fino all’ultimo giorno. Aspetto con curiosità le prime convocazioni, le prime scelte. Spero di vedere qualcosa di nuovo, di coraggioso".

(Fonte: TMW)