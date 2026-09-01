Si è chiusa oggi la sessione di calciomercato e arrivi e addii hanno definito pure la rosa nerazzurra a disposizione di Chivu
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Alle 20 si sono chiuse le porte del calciomercato dell'estate 2026 in Serie A. Skysport ha disegnato, dopo arrivi e cessioni, le squadre tipo del nostro campionato. Come è cambiata quella dell'Inter?
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Questo l'elenco degli arrivi e degli addii:
ACQUISTI: Spence (d, Tottenham); Jones (c, Liverpool); Stankovic (c, Bruges); Akanji (d, Manchester City); Provedel (p, Lazio); Stones (d, Manchester City)CESSIONI: Dumfries (d, Real Madrid); Frattesi (c, Lazio); S. Esposito (a, Cagliari); F. Carboni (d, Parma); De Vrij (d, Panathinaikos); Sommer (p, Bruges); Asllani (c, Al-Jazira); Akinsanmiro (c, Monza); Massolin (c, Cagliari).
A fronte di questo elenco con i nuovi acquisti viene composta così la formazione nerazzurra con Chivu che non escluderà nessuno degli uomini della sua rosa perché ci sono tre competizioni da giocare e tutti torneranno utili alla causa nerazzurra, vecchia guardia e nuovi arrivi.
J.Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram.
(Fonte: Skysport.it)
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