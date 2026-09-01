Alle 20 si sono chiuse le porte del calciomercato dell'estate 2026 in Serie A. Skysport ha disegnato, dopo arrivi e cessioni, le squadre tipo del nostro campionato. Come è cambiata quella dell'Inter?

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Questo l'elenco degli arrivi e degli addii:

ACQUISTI: Spence (d, Tottenham); Jones (c, Liverpool); Stankovic (c, Bruges); Akanji (d, Manchester City); Provedel (p, Lazio); Stones (d, Manchester City)

(d, Real Madrid);(c, Lazio);(a, Cagliari);(d, Parma);(d, Panathinaikos);(p, Bruges);(c, Al-Jazira);(c, Monza);(c, Cagliari).

A fronte di questo elenco con i nuovi acquisti viene composta così la formazione nerazzurra con Chivu che non escluderà nessuno degli uomini della sua rosa perché ci sono tre competizioni da giocare e tutti torneranno utili alla causa nerazzurra, vecchia guardia e nuovi arrivi.

J.Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Spence, Barella, Calhanoglu, Jones, Dimarco; Lautaro, Thuram.

(Fonte: Skysport.it)