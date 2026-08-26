Questa stagione che è appena iniziata, sarà l'ultimo ballo quello tra Hakan Calhanoglu e l'Inter? È un punto di domanda legittimo perché il contratto del centrocampista scadrà a giugno 2027 e a oggi non si è ancora parlato di rinnovo. Ma in questo momento poco importa, è importante invece il presente e il presente dice che Hakan è sempre centrale nel progetto di Chivu.

"Questa estate è stata ben diversa da quella passata dove al Mondiale per club sembrava essersi rotto qualcosa e poi le molteplici voci di mercato l'avevano tenuto a lungo sulla lista dei possibili partenti. Ben diverso il discorso di questa estate, dopo che l'eliminazione precoce della Turchia al Mondiale l'ha restituito in tempo per svolgere la necessaria preparazione già da fine luglio. In campo i risultati si sono visti, oltre al fatto che Chivu lo reputa sempre centrale nel suo progetto tattico e fino in fondo vuole sfruttare le sue caratteristiche per dare i giusti tempi alla squadra", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Di Calhanoglu inoltre non vanno dimenticate le abilità da rigorista spietato, che negli anni per l’Inter si sono rivelate una sentenza certa quando c'era da prendersi la responsabilità dagli undici metri. In più una statistica interessante fa notare anche le sue capacità balistiche e dall'esordio in Serie A nella stagione 2017/18, nessun giocatore ha segnato più gol da fuori area rispetto al nerazzurro (a quota 21, oltre a Dybala e Malinovsky). A tutto questo però vanno aggiunti gli inevitabili dubbi sulla tenuta fisica dell'ex Milan, vincolato (soprattutto l'anno scorso) a più riprese dai problemi muscolari. Anche su questo fronte Chivu ha in serbo un piano per gestirlo al meglio ed evitare ricadute troppo frequenti, a fronte di un calendario che come tutti gli anni si preannuncia fitto di impegni".

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"Non è un caso che il tecnico romeno si sia già cautelato, individuando le alternative adatte in caso di necessità. L'anno scorso Zielinski, come vice Calhanoglu, è stato colui che ha offerto maggiori garanzie, ma va tenuto in considerazione anche Stankovic, asso del futuro spendibile tanto in regia quanto come mezzala. Ovviamente il numero 20 rimane la scelta numero uno. Per Calhanoglu la stagione attuale potrebbe anche essere l'ultima, ma intanto il turco si è tolto lo sfizio di segnare la prima rete della Serie A. Il modo migliore per cominciare l'opera e allontanare il più possibile il momento dell'addio, che sarà senz'altro meno doloroso con altri trofei da alzare al cielo".

(Corriere dello Sport)