Ferré, Pastore e Ambrosini rispondono alle domande su Jones, Esposito e sul ruolo dell'Inter
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SCUDETTO
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Durante la puntata di Elastici, ecco il classico format Cono o Coppetta. Le risposte dei giornalisti Ferré e Pastore e dell'ex centrocampista Ambrosini sull'Inter:
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Ferré: sì
Ambrosini: sì
Pastore: sì
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