Ferré, Pastore e Ambrosini rispondono alle domande su Jones, Esposito e sul ruolo dell'Inter

Andrea Della Sala
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SCUDETTO

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Durante la puntata di Elastici, ecco il classico format Cono o Coppetta. Le risposte dei giornalisti Ferré e Pastore e dell'ex centrocampista Ambrosini sull'Inter:

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L'Inter è la squadra favorita per lo scudetto?

Ferré: sì

Ambrosini: sì

Pastore: sì

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