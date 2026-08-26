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L'Inter ha definito il futuro di Luka Topalovic: secondo quanto raccolto da Fcinter1908, nella giornata di ieri è stato trovato un accordo tra il club nerazzurro e la Carrarese. Operazione chiusa sulla base del prestito con diritto di riscatto e controriscatto, decisiva la volontà del giocatore: l'ufficialità potrebbe arrivare già oggi, entourage e famiglia dello sloveno in viaggio per definire il tutto.

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Sul talentuoso centrocampista classe 2006, che questa estate ha svolto la preparazione fisica insieme alla Prima Squadra di Cristian Chivu, c'erano praticamente tutte le squadre del campionato cadetto, oltre a qualche opzione in Serie A e all'estero. Ad aggiudicarselo è una formazione che ben sta facendo in questi anni in Serie B con i giovani, guidata da un tecnico voglioso di riscatto come Gabriele Cioffi.