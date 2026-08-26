VIDEO / "I dirigenti dell'Inter hanno già un nome. Chivu vuole uno come..."

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Dopo essere stato a lungo nel mirino della Roma, l'esterno Luis Henrique per ora rimane all'Inter. Ma ci sono ancora gli ultimi giorni di mercato:

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Come rivela La Gazzetta dello Sport, "Ad Appiano, per la prima volta, c’era tutta, ma proprio tutta, la squadra, compresa la totalità dei nuovi acquisti. Finalmente, nello stesso luogo fisico, Chivu ha potuto iniziare a plasmare la squadra per come gli è stata consegnata dal mercato secondo sue precise indicazioni. C’era pure Luis Henrique, l’esterno che i nerazzurri vorrebbero accompagnare fuori dalla porta, ma il movimento sembra essersi fermato proprio sull’uscio: dopo lunga interlocuzione con la Roma, il brasiliano ha ormai rinunciato definitivamente all’idea di trasferirsi nella Capitale".

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"La possibilità per i nerazzurri di aggiungere un nuovo elemento offensivo, che passi dalla fascia e poi si scateni davanti, dipendeva proprio dall’uscita di LH, al momento ancora pienamente dentro all’Inter. Si cercherà negli ultimi giorni di compravendite un possibile acquirente da un altro campionato, di cui al momento, però, non c’è traccia. Se non comparisse nessun nuovo pretendente, l’Inter rinuncerà all’idea di aggiungere la ciliegina e riposizionerà prontamente il brasiliano sulla fascia sinistra. Dimarco è il tenutario di quelle terre, ma un cambio tattico come lui fa comunque felice Chivu", aggiunge il quotidiano.