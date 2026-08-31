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Ancora una volta l'Inter ringrazia Hakan Calhanoglu e le sue capacità balistiche dalla distanza. Il centrocampista turco ha segnato il quindicesimo gol da fuori area da quando indossa la maglia nerazzurra: un'autentica sentenza, una vera e propria arma in più per la squadra.

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Numeri alla mano, come rivela Opta, il numero 20 interista è sul podio dei migliori stoccatori d'Europa: "Dal suo arrivo all'Inter nel 2021/22, Hakan Çalhanoglu (15) è uno dei soli tre giocatori con almeno 15 reti segnate da fuori area nei maggiori cinque campionati europei, assieme ad Harry Kane (16) e Kylian Mbappé (22). Cecchino".