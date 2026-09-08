VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

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Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, intervenuto ai microfoni di Sky, ha parlato così prima della gara contro il Real Madrid: "Quando c'è qualità bisogna avere massima concentrazione: sappiamo che il Real è forte, ma anche noi abbiamo qualità. Sappiamo come attaccare insieme, dobbiamo correre e restare uniti: massima attenzione e concentrazione.

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Faremo il nostro come sempre, vogliamo fare meglio dell'anno scorso: vogliamo cominciare bene. Col Napoli abbiamo tirato fuori il cuore, la mentalità giusta di non mollare mai e crederci. Però vogliamo dimostrare ancora di più".