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Ancora una volta l'Inter dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu: il centrocampista turco, in occasione della gara contro l'Atalanta, ha rimediato un risentimento ai flessori della coscia destra che lo costringerà a un mese circa di stop, privando così i nerazzurri di una pedina fondamentale. Un problema in più per Cristian Chivu, a maggior ragione in un periodo particolarmente fitto di impegni fra campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Considerata la contemporanea assenza di Zielinski, nelle ultime due gare è toccato a Sucic rivestire i panni del regista, ma il centrocampista croato avrà necessariamente bisogno di rifiatare ogni tanto.

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La Gazzetta dello Sport ipotizza alcune soluzioni: "Basterà il solo Sucic per non far rimpiangere Calhanoglu? Risposta naturale: no, però il calendario va interpretato. La certezza è che il ritorno tra i convocati di Zielinski già per la gara di questa sera contro il Genoa rappresenti un'ottima notizia per Chivu, anche se resta da capire quanto il polacco possa già giocare. Ed è probabile che martedì, nel secondo confronto contro i rossoblù ma in questo caso per gli ottavi di Coppa Italia, venga scelto proprio Aleksandar Stankovic in regia".

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"L'allenatore nerazzurro considera il figlio d'arte il naturale sostituto di Calha, nonostante lo scarso minutaggio e le difficoltà palesate dal serbo nel momento in cui è stato impiegato. Però in Coppa Italia è probabile che pure il Genoa ricorra ad ampio turnover, motivo per cui l'ottavo di Coppa Italia si trasformerà in una grande chance per Stankovic di dimostrarsi all'altezza. In attesa del miglior Zielinski, con la certezza Sucic, aspettando che Calhanoglu torni a dirigere la truppa. E senza spostare Barella, la macchina da assist troppo preziosa per l'Inter".