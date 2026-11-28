«La Roma deve stare attenta. C'è un giocatore che potrebbe finire a zero all'Inter, mi è arrivata questa dritta. Hermoso che Gasp ha rivalutato alla grande. Mi è arrivata una dritta da una persona». Così Ivan Zazzaroni a Radio Dee Jay a prosito dell'arrivo del calciatore della Roma e di un suo possibile approdo a Milano.

Getty

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Hermoso prima di Gasp faceva un minuto in Italia, una cosa è come gioca nella Roma di Gasperini...», ha sottolineato Caressa.

Zazzaroni ha replicato: "Parlai con Berta, che era all'AM e oggi è all'Arsenal. Mi disse che era uno che gioca bene con i piedi, forte di testa, ogni tanto fa buchi difensivi perché è convinto di sé stesso. Adesso l'ha tolta".

(Fonte: Radio Dee Jay)