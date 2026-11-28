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Intervenuto al podcast Scontro diretto, Sandro Sabatini ha commentato così il confronto tra Chivu e De Rossi, due ex compagni alla Roma, in Inter-Genoa:

"Sono rimasto colpito da un'immagine di quando Chivu e De Rossi giocavano insieme. Il ritorno di Lautaro può spostare, è sempre bene averlo a disposizione e scusate la banalità. Chivu e De Rossi mi sembrano due genuini, uno un po' più focoso che è De Rossi e uno un po' più furbo, intelligente e furbo che è Cristian Chivu. Credo che faranno grande strada da allenatori. Conosco Panucci da quando aveva 19 anni ed era al Milan, un paio di anni fa gli chiesi chi erano quelli bravi.

I calciatori, a microfoni spenti, dicono quello che pensano, soprattutto se c'è confidenza e lui mi disse un paio di cose e io preferisco raccontare solo le cose belle. Lui mi parlò molto bene di Chivu e De Rossi, da un punto di vista umano ma anche in prospettiva allenatori. Infatti, quando diventano allenatori, Panucci era convinto che De Rossi si sarebbe dovuto correggere e mi sembra che De Rossi stia seguendo questo percorso e su Chivu mi ha detto che è intelligente, capisce di calcio e sa governare lo spogliatoio e me lo disse quando Chivu diventò allenatore del Parma.

Glielo richiesi quando diventò allenatore dell'Inter e mi rispose che secondo lui poteva fare bene perché ha carisma, intelligenza e modo di fare. Ci tenevo a raccontarlo perché ogni tanto quando uno ci indovina bisogna scoprire perché ho indovinato, perché me l'ha suggerito l'amico Panucci"