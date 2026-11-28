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Sta già per tornare in campo l'Inter. I nerazzurri sfideranno il Genoa in casa, nel primo dei due impegni ravvicinati contro il Grifone. Calcio d'inizio alle 20:45 al Meazza. Ne parla anche Il Giornale, sottolineando alcune situazioni che riguardano i Campioni d'Italia:

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"C’è il Genoa a San Siro, cioè De Rossi contro Chivu, altra coppia, altri amici. Ricordi romani, già rinfrescati lo scorso anno, 2 partite e 2 vittorie per Chivu. Stavolta di doppio c’è l’incrocio in 4 giorni, stasera in campionato e martedì in Coppa Italia, sempre a Milano, e sarebbe curioso sapere dove DDR più spera di sorprendere il vecchio compagno. Inter non nei guai, ma quasi. Dopo Calhanoglu, s’è rotto un altro titolare “importante”, stavolta Bastoni, stiramentino al quadricipite sinistro. Non grave, ma serio. Fuori una ventina di giorni. E così il reparto più discusso della squadra perde un pezzo pesante. Carlos Augusto l’ovvio sostituto, con Dimarco di nuovo titolare. Già 17 i gol subiti dall’Inter nelle prime 12 giornate.

Avaro l’attacco del Genoa, appena 13 gol all’attivo, ma 6 con la firma di Milutin Osmajic, 27 anni, centravanti montenegrino dall’anonimo passato, ma dal presente scintillante. È costato meno di 3 milioni, quello che si dice un acquisto azzeccato. Per lui, straordinari almeno fino a gennaio, visto il grave infortunio di Colombo, fuori fino all’anno prossimo. Nell’Inter, sempre senza Bonny, potrebbe invece essere la volta buona di Lautaro titolare, dopo le due panchine contro Atalanta e Stoccarda (con gol). Dovrebbe fargli posto Thuram, che in Champions League è sembrato davvero provato, più di Pio, che pure ha giocato anche in Nazionale. In gruppo torna Zielinski, ma Sucic resta favorito per il ruolo di vice Calhanoglu. Jones titolare, Spence no, Stones chissà. Dagli inglesi, sempre nulla".