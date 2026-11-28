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L'Inter si presenta questa sera a San Siro contro il Genoa con alcuni giocatori in ottima condizione. Thuram ed Esposito sono sempre più decisive e anche Federico Dimarco sta tornando sui suoi livelli.

Marcus Thuram va a segno da otto incontri casalinghi di fila in Serie A (otto reti totali): da inizio aprile 2026 nessun giocatore nei cinque principali campionati europei ha realizzato almeno un gol in più gare interne (otto match anche Patrick Schick).

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Pio Esposito ha segnato quattro gol nelle ultime due presenze in Serie A, le stesse reti messe a segno nelle precedenti 18 gare giocate in campionato. L'attaccante, all'età di 21 anni e 147 giorni, è il quarto giocatore più giovane a superare quota 12 gol in Serie A con l'Inter nell'era dei tre punti a vittoria, dietro a Mario Balotelli (19 anni e 78 giorni), Obafemi Martins (20 anni e 17 giorni) e Ronaldo (21 anni e 146 giorni).

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Contro l'Atalanta Federico Dimarco ha servito un assist per il gol di testa di Pio Esposito: l'esterno ha servito 13 passaggi vincenti in questo anno solare in Serie A e nei big-5 campionati europei solo Bruno Fernandes (16) e Michael Olise (14) hanno fatto meglio – a quota 13 anche Lamine Yamal nel 2026.

(Inter.it)