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Hanno fatto molto discutere le decisioni nel secondo tempo di Inter-Shakhtar Donetsk dell'arbitro tedesco Osmers, soprattutto in occasione dell'espulsione di Bastoni. Questa l'analisi degli episodi salienti a Prime Video di Calvarese:

Getty Images

"Dal 70' in poi, è venuta fuori l'inesperienza dell'arbitro, ha ceduto alle provocazioni e ha mollato tecnicamente. Il secondo giallo a Bastoni è giusto: il difensore dell'Inter viene inseguito dall'avversario e cade nella tentazione di spingerlo. Sul primo, però, siamo andati a cercarlo a centrocampo, si vede poco, c'è un contatto: si vede che gli dice 'Il quarto uomo ti ha visto', ma mi lascia un po' perplesso".

(Fonte: Prime Video)