Commenta oggi la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund che si gioca a Wembley, Londra. Esteban Cambiasso ha tirato fuori, prima della sfida, qualcosa dal cassetto della sua memoria. Quando ha visto Bellingham passeggiare in mezzo al campo per concentrarsi sulla finale mentre davanti a lui i suoi ex tifosi sventolavano le bandiere gialle e nere del Dortmund, l'ex centrocampista argentino ha detto: «Rispetto a questo momento posso dire che mai ho pensato tanto al mio percorso come in quella camminata al Bernabeu nel 2010 (prima di Inter-Bayern.ndr)».