Candreva: “Con umiltà abbiamo ottenuto un ottimo pareggio contro una grande squadra”

"Era un cross per i compagni. Ogni tanto un po' di fortuna serve. Secondo me non siamo soddisfatti del primo tempo di oggi, ma nella ripresa abbiamo fatto una grande prova. Affrontavamo una grande squadra con grandi campioni, sapevamo di dover restare in partita e ci siamo riusciti. Nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Dobbiamo ripartire da questi risultati, pensiamo alla trasferta di Torino. Con il lavoro, il sacrificio e l'umiltà si possono raggiungere grandi traguardi".