VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con lâ€™Inter e con la Nazionale"

Fabio Cannavaro, ex difensore tra le altre anche dell'Inter, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di diversi temi d'attualitÃ . Queste le sue considerazioni sul campionato di Serie A: Â«Lâ€™Inter sta davanti a tutte. Ãˆ una corazzata. Quando Chivu fa i cambi dici: wow, ma questo puÃ² giocare titolare ovunque e invece si alza dalla panchina. Ha vinto e non Ã¨ sazia. Ha riempito lâ€™organico ulteriormente. Per me sta davantiÂ».

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Chi la insidierÃ ?

«La Roma e il Como soprattutto, per la forza che hanno - tecnica ma anche mentale - e perÃ² siamo alla sesta di campionato, conviene ricordarlo. Non vorrei che si ignorasse questo particolareÂ».

Mancano un poâ€™ di grandi allâ€™appello.

«Il Napoli ha calciatori di livello assoluto e poi ha Allegri, un top pure come persona, lâ€™ho incontrato recentemente ed Ã¨ sempre carinissimo. Ha avuto problemi ma se il destino smette di giocargli contro con tutti gli infortuni, lui sa dove mettere le mani e come mettercele. E poi aggiungeteci la Juve, che Spalletti restituirÃ ai suoi livelli. Luciano Ã¨ un innovatore instancabile, ti dÃ sempre qualcosa in piÃ¹. E me lâ€™aspetto anche adesso. Ha bisogno del tempo necessarioÂ».

Chi lâ€™ha sorpresa?

«La Lazio del mio amico Gattuso, che Ã¨ bravo e lo sta dimostrando in una situazione difficile, perlomeno complicata. Ma i principi di gioco stanno emergendo e lâ€™organizzazione ti colpisceÂ».

Chi la incuriosisce?

«Il Milan, che mi sembra stia ancora in una via di mezzo. PerÃ² poi vedi Modric e Rabiot, per fare due nomi non a caso, e ti accorgi che siamo davanti al talentoÂ».