Canovi: “Zaniolo presuntuoso e arrogante. Non sarà mai un campione”

Di lui ha parlato anche Dario Canovi, noto operatore di mercato. Ecco cosa ha detto ai microfoni di TMW: “Penso che sia stato un arrogante è un presuntuoso. Si è creduto già un campione, non lo è e forse non lo diventerà mai. Ho avuto la fortuna di gestire campioni non solo di calcio ma anche qualche medaglia olimpica. La qualità dei campioni è quella di essere modesti, lui era sicuro che mettendosi sul mercato sarebbe andato via. Credo che il suo agente gli abbia consigliato di andare in Inghilterra: avrebbe avuto la possibilità di dimostrare di essere un giocatore da grande squadra. Se fai cinque gol al Bornemouth l’anno dopo fai il salto di qualità. Adesso vedremo cosa accadrà…”.