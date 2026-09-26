Questa sera a Napoli è in programma l’evento per festeggiare i 25 anni dalla nascita di Fondazione Pupi. Ecco le parole di Javier Zanetti ai microfoni dei presenti, tra cui l’inviato di fcinter1908.it Daniele Vitiello.

“25 anni di Fondazione Pupi, grande emozione, sono tanti. Felice del percorso che stiamo facendo e dei progetti che portiamo avanti, poter aiutare è una grande responsabilità. Parte del ricavato verrà destinato a sei associazioni qui su Napoli, per me è molto importante. Ci sarà un tributo a Diego Maradona, la nostra sede è dove è nato lui, spero che tutti si godranno il momento. Nazionale italiana? Mi spiace tantissimo per ieri sera ma è la prima partita e ci sono grandi giocatori, l’orgoglio verrà fuori. Lautaro con maggiori responsabilità in Argentina? L’ha già assunta questa responsabilità, è un trascinatore, tiene tantissimo all’Argentina e al paese, sarà un punto di riferimento anche per tutti i giovani.

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Siamo felicissimi di essere qui e raccontare tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Poter aiutare bambini e famiglie per noi è fondamentale, spero sia una grande festa. Legame Napoli-Argentina? La Fondazione in Argentina è nel quartiere dove è nato Diego Maradona a Lanùs, questo unisce ancora di più questo grande legame. A Napoli trovo sempre grande accoglienza. I 25 anni saranno festeggiati in diversi momenti, questo primo step a Napoli ha un sapore speciale, parte del ricavato andrà alle associazioni presenti nel territorio. Gli ospiti? Sono tutti amici che fanno parte della Fondazione Pupi. L'Italia di Mancini? Mi dispiace tantissimo per il risultato di ieri, Roberto è un grande allenatore, ci vorrà un po' di tempo. L'Italia ha grandi giocatori, bisogna aspettare, l'orgoglio dei giocatori italiani verrà fuori".