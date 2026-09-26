Questa sera a Napoli è in programma l’evento per festeggiare i 25 anni dalla nascita di Fondazione Pupi (qui le dichiarazioni di Zanetti su Lautaro). Ecco le parole di Ivan Ramiro Cordoba ai microfoni dei presenti, tra cui l’inviato di fcinter1908.it Daniele Vitiello.

"Al di là di quello che si dice ora sulle difficoltà del Napoli, io l’ho detto prima: fossi l’Inter, mi guarderei comunque le spalle perché il Napoli è molto forte e ha un grande allenatore. Il campionato è solo all’inizio. Questo Napoli sarà sicuramente competitivo, come ha fatto in questi anni.

L’Inter in Champions? Deve sempre cercare di lottare per le cose più importanti. Penso sia attrezzata per arrivare fino in fondo in Europa. Deve essere quello l’obiettivo di ogni giocatore e Chivu lo sa benissimo. Quando ha deciso di fare questo, sa di allenare una squadra che può vincere tutto. Come ha fatto lui da giocatore.

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Chivu già così pronto per l’Inter? È un allenatore da Inter, conosce l’Inter, una cosa mi piace tantissimo di lui: vive il calcio con una semplicità pazzesca. Tanti pensano o fanno pensare che non sia così semplice invece”.