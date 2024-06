"Vediamo chi riesce a mettere in campo Spalletti, dopo possiamo fare delle supposizioni sul tipo di gioco. Ci sono giocatori importanti e di personalità che possono fare la differenza, parlo di Barella per fare un nome. Se giocherà lui, qualcosa in più c'è sicuramente per voglia e determinazione. Interessante poi vedere la fase difensiva, anche se Spalletti ha avuto poco tempo per lavorarci. Sarà bello vedere la voglia di rischiare, bisogna rischiare la giocata. Ci vuole coraggio per tentare qualcosa di diverso, in Nazionale devi fare più del passaggino. Spalletti porta determinazione, con insegnamenti che condivido sui comportamenti e sullo spirito di squadra. E poi la voglia di vincere, io leggo sempre la voglia e la determinazione che trasmette alla squadra"