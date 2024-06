"E' troppo presto per giudicare l'Italia, spero vada bene. Spalletti è bravo, i giocatori vengono da sconfitte. Cerchiamo di dare quello che possiamo dare, quando uno dà tutto è già un vincitore anche se non vince. Io non ho perso un Mondiale, ce l'ho a morte con la politica ma non l'ho perso perché i giocatori hanno dato tutto. A volte mi vergognavo di alcune vittorie, se vinci male devi dire che hai vinto male, solo così si porta avanti la gente. In questo paese cerchiamo di fare i furbi e non raccogliamo niente"