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A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Shakhtar, Fabio Capello ha parlato della gara dagli studi di Sky Sport: "Bastoni centrale? Bella scelta e coraggiosa dire. Giocano contro una squadra che ha qualità, ha molti brasiliano, tecnicamente sono validi. Sia Bastoni che Carlos Augusto quando devono marcare uomo su uomo non sono al massimo del valore, sono molto più bravi quando devono proporsi perché hanno qualità. A livello difensivo qualcosa lasciano per la strada. La cosa importante sarà il centrocampo che deve fare filtro e aiutarli".

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"L'Inter ha dei momenti in sui si addormenta un po', si piace, è convinta di essere brava, non gioca con l'intensità dovuta. Noi vogliamo dall'Inter il massimo, vogliamo che sia l'Inter dominante. Rimaniamo sorpresi che ci siano momenti negativi. Calha? È ancora sotto ritmo, non ha ancora trovato il ritmo giusto, ha ancora dei colpi ma non con quella continuità e facilità dello scorso anno. In campionato hanno la possibilità di recuperare perché sono più forti, quando giocano da Inter è la squadra che può battere chiunque. In Champions il livello è più alto, il ritmo e la qualità delle squadre avversarie è nettamente superiore".

(Sky Sport)