Capello: “Dzeko perfetto, Calhanoglu ha colpi importanti. Inter, Inzaghi può…”

Le parole ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport di Fabio Capello, che ha parlato della nuova Serie A e dell'Inter di Inzaghi

"La Juve parte in pole position dopo le cessioni dell’Inter. Le aspettative sono tutte su Allegri e lo dico spassionatamente: non sarà facile ripetere i successi del ciclo precedente. Max deve mostrare forza e pugno deciso. Non vorrei che i calciatori prendano il suo ritorno come un alibi per scaricare le responsabilità. Mi attendo qualcosa di speciale da De Ligt e Dybala. L’argentino ha il potenziale del numero uno, ma gli è sempre mancato qualcosa".