GUARRO e PACE EP36: Dobbiamo assolutamente parlare di Icardi: sono preoccupato ma non è colpa vostra

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Fabio Capello, ex allenatore, è intervenuto negli studi di Sky Sport e ha parlato così prima della sfida tra Feyenoord e Inter in Champions League: "Mi ha stupito l'atteggiamento dell'Inter nel derby ma l'abbiamo visto anche in altre partite: gioca mezz'ora e riesce a recuperare le partite, stavolta non ci è riuscita.

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Ma la cosa che mi ha stupito di più è la lentezza con cui Chivu ha fatto i cambi: si vedeva che c'era la necessità di mettere qualcosa di diverso, probabilmente aveva giocatori che non stavano bene e non ha voluto rischiare per perderli per molto tempo. Non capivo il ritardo dei campi. Ma la cosa che ha sofferto di più è stato il pressing del Milan: non riusciva ad essere fluido, non era la solita Inter. E stasera va ritrovata la determinazione e la grinta per tutta la partita perché sarà difficile.

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Fanno tante riunioni ad Appiano ma non sono ancora riusciti a capire perché giocano solo mezz'ora da Inter".