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Fabio Capello, ex allenatore, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato così in vista della sfida tra l'Inter e il Real Madrid: "Secondo me è la formazione più giusta: la squadra si conosce, è giusto l'atteggiamento che avrà, cioè approfittare dei campi di campo, unico sistema per sorprendere il Real. Ma occhio quando perdi la palla, hanno una velocità molto valida.

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Il mercato dell'Inter? E' studiato e preparato bene: ci sono giocatori che rinforzano la rosa. Si esibiranno a San Siro con la stessa naturalezza dell'Inghilterra: mi convince, quei giocatori porteranno più agonismo, intensità ed esperienza. Qualcuno non mi convince per il ruolo per cui è stato preso e faccio subito il nome, ovvero Stones: è stato un ottimo giocatore nel City e veniva usato molto spesso a centrocampo. Può essere molto bravo ad impostare dietro, ma a livello difensivo può lasciare un po' a desiderare".