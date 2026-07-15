Intervenuto nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', il giornalista di Repubblica ha parlato dell'arrivo di Gonzalo Ramos al Milan

Gianni Pampinella
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Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio 24, 'Tutti Convocati', il giornalista di Repubblica, Giulio Cardone, ha parlato dell'arrivo di Goncalo Ramos al Milan.

goncalo ramos
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Il giornalista ricostruisce la trattativa tra il Psg e il club rossonero. "Ramos-Milan? Poche volte mi è accaduto di vedere un affare del genere: PSG chiedeva 45 mln, poi l'offerta è stata 74 con bonus, è qualcosa di clamoroso. Vero che aveva assoluta esigenza del numero 9: hanno voluto evitare concorrenza e qualsiasi trattativa".

(Tutti Convocati)

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