Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio 24, 'Tutti Convocati', il giornalista di Repubblica, Giulio Cardone, ha parlato dell'arrivo di Goncalo Ramos al Milan.

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Il giornalista ricostruisce la trattativa tra il Psg e il club rossonero. "Ramos-Milan? Poche volte mi è accaduto di vedere un affare del genere: PSG chiedeva 45 mln, poi l'offerta è stata 74 con bonus, è qualcosa di clamoroso. Vero che aveva assoluta esigenza del numero 9: hanno voluto evitare concorrenza e qualsiasi trattativa".

(Tutti Convocati)