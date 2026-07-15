Intervenuto nel corso della trasmissione 'Tutti Convocati', il giornalista di Repubblica ha parlato dell'arrivo di Gonzalo Ramos al Milan
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Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio 24, 'Tutti Convocati', il giornalista di Repubblica, Giulio Cardone, ha parlato dell'arrivo di Goncalo Ramos al Milan.
Il giornalista ricostruisce la trattativa tra il Psg e il club rossonero. "Ramos-Milan? Poche volte mi è accaduto di vedere un affare del genere: PSG chiedeva 45 mln, poi l'offerta è stata 74 con bonus, è qualcosa di clamoroso. Vero che aveva assoluta esigenza del numero 9: hanno voluto evitare concorrenza e qualsiasi trattativa".
(Tutti Convocati)
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