Social / Carlos Augusto: “Sappiamo che possiamo dare di più. Punto importante”

Per l'esterno sinistro brasiliano dell'Inter si trattava dell'esordio assoluto in Champions League: "Felicissimo per il debutto"

Il risultato non è stato sicuramente dei migliori, ma la serata di San Sebastian rimarrà a lungo tra i ricordi più belli della carriera di Carlos Augusto: per l'esterno sinistro brasiliano dell'Inter si trattatva infatti dell'esordio assoluto in Champions League.