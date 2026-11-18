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Dal palco dello "Sport Industry Talk", Giovanni Carnevali, amministratore delegato della Juventus, ha parlato così:

"Sono arrivato in una società straordinaria e arrivo da una società con una proprietà, la famiglia Squinzi, speciale. Allo stesso tempo, sono passato in un club con un azionista vicino, con cui ci si può confrontare e questo mi ha aiutato in questo tipo di passaggio. E' una società all'avanguardia, che ha uno stadio di proprietà, un albero, un centro medico. Tutte attività collaterali che stanno al centro del mondo Juve: questo ti fa capire come negli anni la Juventus abbia cercato di guardare avanti, pensando di creare altre opportunità accanto all'aspetto più importante, il calcio, che determina un po' tutto".

"E' una bella sfida che affrontiamo con la consapevolezza di poter crescere. Ma abbiamo una proprietà importante e credo che questo possa aiutare a cercare di superare dei momenti di difficoltà. In Italia c'è un campionato straordinario come la Serie A: ci sono delle proprietà straniere che possono aiutare, ma allo stesso tempo dobbiamo cercare di migliorare noi stessi".