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Michael Carrick resta alla guida del Manchester United, almeno per il momento. Dopo ore di incertezza e indiscrezioni su un possibile esonero, il club ha deciso di confermare il tecnico in vista della trasferta di sabato contro il Chelsea. La sconfitta per 4-1 contro il Como in Europa e la successiva disfatta casalinga con il Bournemouth avevano alimentato le critiche, mettendo in discussione l'allenatore, i giocatori e la società. All'Old Trafford, domenica, il contrasto è stato evidente: applausi per Carrick, rimasto a lungo a firmare autografi e posare per fotografie con i tifosi all'uscita dello stadio, mentre la squadra veniva subissata di fischi.

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A pesare sulla decisione di non intervenire immediatamente sarebbe anche la volontà di evitare una scelta affrettata dopo una serie di prestazioni deludenti. La rosa, considerata competitiva per la qualificazione alla Champions League, è chiamata ora ad assumersi le proprie responsabilità. "Vogliamo tutti rimediare", ha riferito un giocatore alla BBC, descrivendo il clima nello spogliatoio. Dopo il Chelsea, lo United affronterà la Roma in Champions League e l'Aston Villa in campionato, prima della pausa per le nazionali: una finestra che potrebbe offrire alla dirigenza il momento per una nuova valutazione. Tra i possibili candidati per un eventuale cambio i favoriti appaiono l'ex Newcastle Eddie Howe e l'ex ct della Germania Julian Nagelsmann.