Casadei, non chiamatelo centrocampista: numeri da bomber, oggi ennesimo segnale

Il centrocampista della Primavera dell'Inter è andato a segno anche questa mattina nel successo contro il Pescara

Netto successo dell'Inter Primavera, che torna dalla trasferta di Pescara con uno 0-4 che le permette di portarsi a 3 punti dalla vetta della classifica. Sul tabellino dei marcatori, manco a dirlo, c'è pure il nome di Cesare Casadei: il centrocampista nerazzurro ha segnato la terza rete dell'incontro, sfruttando alla perfezione l'assist di Peschetola. Per il talentuoso classe 2003 si tratta del decimo centro in campionato, il dodicesimo stagionale (15 contando anche la Nazionalu Under 19): numeri da attaccante, più che da mediano, a conferma del suo grande feeling con la porta avversaria. Capocannoniere della squadra di Chivu, Casadei conferma di essere un giocatore letale negli inserimenti, di testa come di piede: toccherà a lui trascinare la Primavera nerazzurra in questo finale di stagione. In attesa, chissà, dell'esordio in Prima Squadra....