Pescara-Inter Primavera, pagelle: Dervishi prende coraggio. Zuberek, finalmente!

Le pagelle di Fcinter1908: l'attaccante polacco si sblocca, l'esterno destro albanese non fa rimpiangere Zanotti

Carboni 6,5 Prestazione al piccolo trotto, non c'è bisogno dei suoi arrembaggi sulla sinistra. Con un gran tocco di prima, tuttavia, manda in rete Zuberek. (dal 22' st Fontanarosa 6 Minuti nelle gambe a un mese dall'ultima apparizione)

Casadei 7 Al rientro dalla squalifica, distribuisce palloni senza strafare. Ma quando c'è da andare in gol non si tira mai indietro: decimo centro in campionato, dodicesimo in stagione. Ah, è un centrocampista...