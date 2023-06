Casadei: “L’Inter mi ha cresciuto. A Milano ho fatto un bellissimo percorso. Col City… “

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Cesare Casadei ha parlato della sua stagione. L'ex giocatore dell'Inter è impegnato con l'Italia ai Mondiali Under 20 con gli azzurrini che giocheranno in finale domenica contro l'Uruguay. "Siamo contenti e carichi per affrontare la finale. È stata una stagione travagliata, mi sono trasferito là, non è stato subito facile, comunque mi sono trovato molto bene. Sono arrivato qua con grande voglia di fare e di vincere e lo stiamo dimostrando tutti insieme. Oltre alle qualità tecniche, la nostra forza è essere squadra, gruppo e questo fa la differenza in campo".

"Abbiamo saputo soffrire insieme. Io fin dall'inizio sapevo che c'erano tutte le possibilità per giocarci le nostre carte, abbiamo giocatori con grandi qualità. City-Inter? Spero di vederla, on è ancora arrivato il programma dell'allenamento di domani. Sarà una grandissima partita. Sono legato all'Inter, è la squadra che mi ha cresciuto. Lì ho fatto un bellissimo percorso e gli auguro il meglio per la partita di domani. Spero che tutte le cose possano andare per il meglio. Futuro? Non so i miei programmi per la prossima stagione, ho ancora il Mondiale da finire e mi voglio concentrare su quello. Ci sarà tempo per capire cosa fare".