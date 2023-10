Libero – Caso scommesse, rischiano altri 50 giocatori: alcuni sono delle big

Dopo Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, l’inchiesta sul caso scommesse può allargarsi. Come scrive Libero, “rischiano altri 50 calciatori”, citando le parole di Fabrizio Corona di ieri. “Ho almeno 50 nomi di calciatori implicati in questa vicenda”.

Il quotidiano aggiunge: “Dire che l’affare si ingrossa è evidente perché, dalla sua, Corona avrebbe fonti sicure da una gola profonda, secondo taluni da una talpa che a Roma gli sta via via passando la lista degli implicati”, si legge. Ieri è emerso anche il nome di Nicola Zalewski che, però, al momento non è tra gli indagati.