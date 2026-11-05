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Antonio Cassano elogia il Como e Cesc Fabregas dopo il clamoroso 9-1 di ieri al Lens: queste le sue parole a Viva el Futbol.

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"Quando dicono che il Como ha speso 200/300/400 milioni… Quando Fabregas ha preso il Como, valeva un euro e 50 la squadra. Ora ne parla tutto il mondo, il merito solo di Fabregas. Spero vada via dall’Italia per come allena, per come parla, per come si comporta, l’Italia non lo merita. Sta facendo un capolavoro.

Sarà destinato ad allenare Barcellona, Arsenal, dove vorrà lui potrà allenare. Lui ti dice le cose, ti aiuta e ti porta a un altro livello, ti fa rendere. Il giochino Como funziona grazie a Fabregas. Quando deciderà di andare via dal Como, ho l’impressione che sarà come l’Atalanta senza Gasperini".