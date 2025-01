"Inter-Atalanta, errore clamoroso dell'arbitro. Rocchi sta lì perché deve stare lì, dovrebbe dire sono scarso e devo andare fuori dai coglioni. Arbitro scarso e quelli al Var ancora più scarsi. Non puoi non fischiare fallo su Scalvini. L'Atalanta ha impostato la partita per la seconda parte, giocandosela nell'ultima mezz'ora. L'Inter poi ha dimostrato di essere più forte. Essere lì per l'Atalanta è un premio per il lavoro fatto in questi anni. Inter ha vinto meritatamente, ma voglio vedere se non gli dai quel gol lì".