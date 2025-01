"Lui ha questi 11 giocatori e poi inizia a fare giocare uno per far recuperare l'altro. Non è giusto che questo povero cristo ha fatto 8 panchina consecutive. Adesso per far riposare Barella, metti lui dentro. L'anno scorso è stato più decisivo lui e quest'anno ha fatto già 5 gol. L'allenatore vede o uno o l'altro. Io penso che l'Inter se gioca uno o l'altro, non cambia nulla. Io spero che il ragazzo possa andare via. In Italia chi è il centrocampista italiano che fa 6-7 gol a stagione?".