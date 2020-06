Inter, frenata per Cavani: Simeone ci riprova, un compagno rivela un dettaglio importante…

In casa Inter si complica la pista che porta a Edinson Cavani. Il club nerazzurro, che avrebbe individuato nel Matador un’occasione di mercato a parametro zero da non lasciarsi scappare per rinforzare l’attacco, deve fare i conti con la concorrenza dell’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, l’Inter ha offerto un biennale da 7 milioni di euro a stagione a Cavani, che però – come rivelato dal suo compagno di squadra al Paris Saint-Germain Ander Herrera – avrebbe una preferenza per il calcio spagnolo. Il Cholo ci aveva provato già a gennaio a portare Cavani a Madrid, salvo scontrarsi con le richieste elevate del calciatore per l’ingaggio e del PSG per il cartellino.

Ora Simeone ci riprova, con Marotta e Ausilio che devono stare attenti a non lasciarsi scappare l’ex Napoli dopo gli affari Mertens e Giroud già sfumati.