Non sono passate inosservate le parole dell'attaccante iraniano dal ritiro della sua nazionale sulla questione politica in Iran

«Come possiamo essere noi i responsabili? La situazione economica è grave per tutti, noi non siamo diversi. Anche le nostre famiglie sono in difficoltà. Con tutta questa pressione addosso, è naturale che la gente comune si sfoghi da qualche parte, ma la colpa non può essere degli atleti. Sono altre le persone che hanno fatto certe cose al nostro Paese...».

Mehdi Taremi ha personalità da vendere, non è una sorpresa. L'attaccante nerazzurro però non lo dimostra soltanto in campo, perché davanti a certi temi in conferenza stampa non si è sottratto. E sono state parole forti le sue, che hanno fatto un certo rumore. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina: