CdS – Inter, prudenza su Cuadrado: colombiano da valutare la prossima settimana

Se Marko Arnautovic vede già la luce in fondo al tunnel, non altrettanto possiamo dire per Juan Cuadrado. Almeno per il momento. Perché il colombiano sembrava già vicino al rientro qualche giorno fa, ma il riacutizzarsi della tendinite porta l'Inter a muoversi con estrema cautela. Lo specifica anche il Corriere dello Sport di oggi: "C’è più prudenza invece sulle condizioni di Cuadrado, costretto ad allenarsi ancora a parte per l’infiammazione al tendine d’Achille. L’ex Juve verrà nuovamente valutato la prossima settimana".