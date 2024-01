CdS – L’Inter vola e si diverte: una sola insidia verso la Supercoppa

Quali sono i punti di forza dell'Inter rispetto alle tre avversarie di Supercoppa? Quali rischi corre la squadra di Simone Inzaghi? Il Corriere dello Sport ha effettuato la scheda dei nerazzurri a poche ore dalla partenza per l'Arabia Saudita: "Proprio a Riyad, il 18 gennaio dell’anno scorso, l’Inter ha vinto l’ultima Supercoppa contro il Milan. Aveva conquistato anche quella precedente, battendo la Juve. Due Supercoppe firmate Simone Inzaghi, che ora cerca il tris per eguagliare il record del Milan (tre trofei di fila nel ’92, ’93 e ’94) e per stabilirne uno tutto suo: ne ha vinte 4, come Capello, Lippi e nessun altro, ora vuole la quinta.

LA CONDIZIONE . L’Inter non corre, vola. La squadra è straripante, gioca divertendosi e facendo divertire la sua gente, come confermano i 5 gol di Monza. In campionato non ha ostacoli, nonostante la Juventus continui a reggere il suo passo. Rispetto all’anno scorso ha 11 punti in più. IL GIOCO . Non si schioda dal 3-5-2, il gioco è ultraconsolidato eppure sembra sempre nuovo grazie alla tecnica che i suoi interpreti portano nella manovra. Soprattutto in questa stagione, l’Inter è garanzia di spettacolo.