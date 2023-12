Cerruti: “Milan? Non mi sorprenderei se presto Pioli togliesse il disturbo”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Alberto Cerruti ha parlato della situazione in casa Milan dopo il ritorno in rossonero di Ibrahimovic

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Alberto Cerruti ha parlato della situazione in casa Milan dopo il ritorno in rossonero di Ibrahimovic come dirigente:

Milan, che ruolo avrà precisamente Ibrahimovic?

"Sono contrario al doppio ruolo. Non c'è un precedente di un dirigente ingaggiato a metà stagione. Deve immedesimarsi in un ruolo che non conosce. Rivera divenne subito vicepresidente del Milan e andò due volte in B. Essere grandi giocatori non vuol dire essere bravi dirigenti. Ha un carattere particolare Ibrahimovic e questa mossa conferma che sia più fumo che arrosto. E conoscendo la serietà di Pioli, non mi meraviglierei che sia lui a togliere il disturbo, visto che da qualcuno viene visto così, a torto".