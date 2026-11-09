Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Al tavolo di Pressing si discute del calcio di rigore richiesto dal Como ieri sera contro l'Inter per leggerissima spinta di Djed Spence su Martin Baturina. Ecco l'analisi dell'episodio di Graziano Cesari: "Al minuto 25 il Como vuole un rigore: c'è la spinta di Spence su Baturina. Il pallone è altissimo, non c'è possibilità per lui di prenderlo".

Getty

Interviene Massimo Mauro: "Mi devi spiegare perché il giocatore dell'Inter deve mettere le mani sulle spalle di Baturina, perché? Questa è una fesseria assolutamente".

Getty

Cesari replica: "E' una fesseria perché non c'è nessuna possibilità di prendere il pallone: probabilmente Chiffi non l'ha neanche visto. Vede la traiettoria e dimentica il contatto. E' una sciocchezza, un'ingenuità: secondo me la spinta è molto leggera. Non c'è rigore, è una sciocchezza: ha rischiato, queste cose possono costarti tantissimo".