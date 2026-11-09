Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?

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Uno dei temi più stringenti in casa Inter per il futuro è la situazione contrattuale di Hakan Calhanoglu, unico calciatore in scadenza all'interno della rosa. Il contratto del turco terminerà il prossimo giugno, ma le intenzioni dei nerazzurri e non solo sono quelle di prolungare il rapporto.

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Padrone della manovra anche ieri, Hakan Calhanoglu giocherà fuori dal campo una delle partite più importanti a stretto giro. In ballo c'è il possibile rinnovo di contratto di cui parleranno l'Inter e il suo procuratore cercando l'intesa per andare oltre la scadenza della prossima estate.

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La buona notizia per i tifosi nerazzurri, in attesa di capire cosa accadrà, è che da parte del turco non c'è alcuna preclusione nel prolungare l'intesa con i nerazzurri. Ovviamente bisognerà trovare la quadra dal punto di vista economico, ma il centrocampista non sembra affatto preoccupato".